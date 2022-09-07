Вез семью в другой город: иностранец на Renault врезался в грузовик в Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фура после аварии скатилась в кювет

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области. Под Златоустом днем 7 сентября столкнулись Renailt Logan и грузовой Volvo.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, легковой машиной управлял гражданин ближнего зарубежья. Мужчина вез свою семью из Уфы в Нефтеюганск. На 1732-м километре трассы М-5 иностранец неосторожно выехал на встречную полосу, чтобы обогнать двигавшийся впереди автомобиль. На встречке Renault столкнулся с грузовиком Volvo. Фура вылетела в кювет, но не опрокинулась.

Травмы получили пассажирки легковой машины — 24-летняя женщина и восьмилетняя девочка. Обеих с места аварии увезли в больницу.

На месте ДТП образовалась пробка, сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение.

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