От «Рика и Морти» до Малевича: в детской поликлинике Челябинска открылась выставка наивной живописи

Фото: Александра Путинцева

В челябинской детской поликлинике № 8 открылась выставка наивной живописи. Прямо во дворе больницы установили девять дверей, которые разрисовали дети из города Аша. Рисунки выполнены в самых разных стилях: от современных мультфильмов до глубоких абстракций.

— Двери расписаны детьми и подростками 10-16 лет, которые занимаются живописью, — рассказали в поликлинике № 8 изданию Hornews.com. — Этот проект напоминает, что творчество терапевтично, а арт-терапия позволяет увидеть необычное в повседневности.

Неприглядные двери превратили в настоящие шедевры на фестивале «Наш Мural». Кураторы не захотели просто так увозить эти работы и устанавливать в каких-нибудь гаражах, и устроили юным художникам настоящую выставку. На создание рисунков ребят вдохновили мультфильмы, а также картины Малевича и Шагала. Кое-где можно увидеть и достопримечательности Аши.

Полюбоваться выставкой можно с 9:00 до 16:00 на улице Братьев Кашириных, 130б. До тех пор, пока не начнутся сильные дожди. А 15 сентября здесь планируют показать спектакль, посвященный искусству.

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