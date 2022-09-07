В Челябинске продлили время работы автобуса до Новосинеглазово

Во всех 6 автобусах на маршруте установили валидаторы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске увеличили количество автобусов на маршруте №14 «Железнодорожный вокзал-Новосинеглазово». Раньше этот маршрут обслуживали четыре машины, а с 7 сентября их стало шесть.

Благодаря этому автобусы теперь курсируют чаще и дольше. Интервал их движения уменьшился до 25 минут. В последний рейс с ЖД-вокзала автобусы №14 будут отправляться в 22:10. В Новосинеглазово самый поздний рейс прибудет к 23:20.

Из Новосинеглазово последний автобус будет выезжать в 20:55. До вокзала он доберется в 22:05.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», маршрут №14 теперь обслуживает новый перевозчик. Между вокзалом и Новосинеглазово будут курсировать только автобусы 2022 года выпуска с условиями для проезда маломобильных пассажиров и валидаторами в салоне.

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