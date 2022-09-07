В Челябинске усилят меры безопасности во время празднования Дня города

Сотрудники ГИБДД будут стоять рядом местам проведения фестивалей, концертов, а также праздничного фейерверка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На улицах Челябинска для празднования Дня города 10 и 11 сентября усилят меры безопасности. Об этом распорядился начальник ГУ МВД Михаил Скоков. В центре появятся КПП, а за порядком будут следить патрули.

– Содействие полицейским в обеспечении охраны общественного порядка окажут сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и охранных предприятий. Наряды УГИБДД будут максимально приближены к местам проведения фестивалей, концертов, а также праздничного фейерверка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Следить за порядком будут не только во время мероприятий, но и после них. Перед полицейскими поставили задачу обеспечить комфорт и защищенность горожан, которые будут добираться до дома после салютов и концертов.

В этот раз в городе одновременно пройдут два концерта. Расписание и подробности мы собрали в этой статье. Также мы узнали, какая погода будет в Челябинске в праздничные выходные.

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