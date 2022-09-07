В Челябинске не прижились 606 деревьев

Недалеко от строящегося Кафедрального собора несколько деревьев, которые были высажены в 2020 году, погибли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начался последний этап высадки деревьев перед зимой. Глава города Наталья Котова в ходе инспекции по местам, где было активное озеленение, посетила Новоградский проспект. Недалеко от строящегося Кафедрального собора несколько деревьев, которые были высажены в 2020 году, погибли, их придется заменить. Об этом сообщила сотрудник ботанического сада ЧелГУ Дарья Бурундукова.

— Хвойные деревья чувствует себя достаточно хорошо, маленький процент выпада, — рассказала Дарья Бурундукова. — Лиственные деревья имеют большой процент выпада, особенно пострадала липа. На это повлияло качество посадочного материала, как произведена посадка и постпосадочный уход.

Деревья на Новоградском проспекте будут заменены подрядчиком по гарантийным обязательствам. Всего в городе не прижилось 606 деревьев. Статистику озвучила Наталья Котова.

— 606 деревьев нужно будет заменить, — отметила глава Челябинска. — Высадка будет закончена до 15 октября.

Мэр также отметила, что в 2022 году в Челябинске будет высажено около 22 тыс. кустарников, и 13 тыс. деревьев. Еще более 900 деревьев на территории города высаживают предприятия и компании.

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