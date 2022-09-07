В Челябинской области телефонные мошенники звонят под видом операторов сотовой связи

Цель у всех действий мошенников одна - украсть ваши деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области, как и во всей России, снижается число киберпреступлений – на 8% за последние три месяца. Но мошенники продолжают выдумывать новые схемы по краже денег у доверчивых граждан. Одна из них – звонок от лжеоператора сотовой связи.

Часто мошенники представляются сотрудниками службы поддержки и запугивают абонента блокировкой номера. Чтобы ее избежать ему называют комбинацию, которая на самом деле подключает переадресацию звонков и смс. Тогда даже коды от банка приходят жуликам, которые так крадут деньги со счетов. А паспортные данные используют для оформления кредитов или создания фирм-однодневок.

Чтобы избежать такого «развода» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области советуют не называть паспортные данные, не набирать комбинацию, диктуемую по телефону «операторами» и не перезванивать на незнакомые номера. Также важно понимать, что сотовый оператор не будет без причины предлагать очень выгодных условий по тарифу или предлагать отключить платные услуги.

Также среди новых схем звонки через мессенджеры и шантаж фальшивой утечкой паспортных данных. Как обезопаситься от них в пресс-центре КП-Челябинск рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

С начала 2022 года мошенники обманули жителей Челябинской области почти 6400 раз на сумму более 800 миллионов рублей.

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