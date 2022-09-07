Участок трассы М-5 в Челябинской области полностью закроют на полчаса

В районе села Кунашак будут устанавливать наземный пешеходный переход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вечером 7 сентября ограничат движение на трассе М-5 в районе села Кунашак. На 66 км автодороги будут проводить работы по установке надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

— Временное ограничение вводится в виде снижения скорости с 22:00 до 23:30 7 сентября, с 00:00 до 01:30 8 сентября. И в виде организации временного перекрытия с полной остановкой движения транспортных средств в период с 23:30 до 00:00 7 сентября, — рассказали в управлении.

Водителей просят принять во внимание изменение схемы движения на трассе, а также следить за знаками и учитывать свой маршрут.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp)

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