Суд отправил в СИЗО иностранца, устроившего смертельное ДТП на трассе в Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Сосновский районный суд Челябинской области отправил в СИЗО 39-летнего иностранца, который пьяным на своей иномарке устроил смертельное ДТП. В аварии пострадали ребенок и женщина, которая позже скончалась в больнице. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 ноября, — рассказала Наталья Мамаева.

ДТП произошло вечером 4 сентября на автодороге «Западный обход Челябинска» в Сосновском районе. Пьяный водитель Ssan Yong не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его машина врезалась в Toyota Corona. Тяжелые травмы получили 28-летняя женщина и 8-летняя девочка. Они находились на заденем сидении автомобиля Toyota. Женщина скончалась на второй день после аварии.

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