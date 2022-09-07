Челябинец в жилетке вышел регулировать движение на перекрестке, где не работал светофор

Фото: кадр с видео

В Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев в конце рабочего дня образовалось столпотворение из автомобилей. Причиной пробки стал неработающий светофор. Один из горожан надел жилетку регулировщика и попытался разобраться с потоком машин на проблемном перекрестке. Автолюбители засняли мужчину на видео.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что на пересечении улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных сломался светофор. После получения сообщения на место сразу был направлен экипаж ДПС для осуществления регулировочных мероприятий. Сейчас на проблемном участке дороги пробок нет.

Напомним, сутками ранее администрация Челябинска предупреждала, что на перекрестке 7 сентября отключат светофор с 8 утра до 6 часов вечера.

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