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Общество7 сентября 2022 17:12

В Челябинске оштрафовали 10 фирм за сговор при посадке деревьев на проспекте Ленина

Наказание также понес чиновник комитета дорожного хозяйства
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Суд апелляционной инстанции подтвердил наличие сговора между комитетом дорожного хозяйства Челябинска и 10 фирмами при посадке деревьев на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе территориального УФАС.

— За нарушение требований действующего законодательства должностное лицо Комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 438 тысяч рублей, — рассказали в челябинском УФАС.

Нарушения вскрылись после проверки регионального ГУ МВД. Антимонопольное ведомство установило, что в 2020 году комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил договоры с двумя компаниями и восьми ИП без процедуры торгов. Так, структура мэрии города искусственно раздробила крупный контракт на мелкие части, чтобы не организовывать аукцион по поиску подрядчика. Общая сумма всех работ составила 3,3 млн рублей.

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