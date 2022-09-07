На месте работают 6 автоцистерн: в Челябинске вечером загорелся двухэтажный барак

Фото: Подслушано Ленинский / Vk.com

В Ленинском районе Челябинска в среду, 7 сентября, произошел пожар в расселенном двухэтажном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило около восьми часов вечера.

— На момент прибытия сил и средств МЧС здание было полностью охвачено огнем: позднее обнаружение пожара позволило распространиться огню по пустотным конструкциям, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работают шесть автоцистерн, автолестница и автомобиль службы пожаротушения. В настоящее время огонь локализован.

Угрозы соседним строениям нет. Точная причина возгорания будет установлена позже.

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