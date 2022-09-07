В Челябинске продолжает снижаться стоимость борщевого набора

Это самая низкая цена за последние 4 месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске продолжает дешеветь борщевой набор. Согласно сайту «Индекс борща», продукты для блюда на четырех человек обойдутся на 15 рублей меньше, чем в прошлом месяце.

— В сентябре 2022 года борщевой набор в Челябинске стоит 124.73 рубля. В то же время в августе продукты обошлись бы в 140.22 рублей, — следует из данных на сайте.

Это также значительно ниже средней стоимости набора по стране. В среднем, продкуты для борща можно приобрести за 157 рублей — на 33 рубля больше, чем в Челябинске.

Впрочем, цены на некоторые социально-значимые продукты в Челябинской области за последние две недели все же выросли. Среди них — свинина, соль и пшеничная мука.

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