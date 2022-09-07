Владимир Путин примет участие в открытии трассы Екатеринбург—Челябинск

Владимир Путин примет участие в ряде церемоний открытий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии отреставрированного 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

— Для проезда откроется 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург—Челябинск, в результате чего весь маршрут между двумя городами будет иметь четыре полосы движения, — объяснили в Кремле.

В открытии также примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава миндортранса региона Алексей Нечаев, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Кроме Владмира Путина, по телемосту из Москвы на открытии появится министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

Напомним, что через несколько часов в Челябинской области ограничат движение на трассе М-5 в районе села Кунашак. На 66 км автодороги будут проводить работы по установке надземного пешеходного перехода.

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