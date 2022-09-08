В Челябинске может появиться старообрядческая церковь

Фото: hornews.com

В Челябинске может появиться храм Русской Православной Старообрядческой Церкви. Как сообщает издание hornews.com, местная община обратилась в мэрию города с просьбой о выделении земельного участка под строительство.

— Поскольку община небольшая, то и смысла строить большую церковь — нет. Большой храм это и большие затраты: свет, отопление, пожарная сигнализация и охрана — это все деньги. Поэтому мы рассматриваем варианты небольшого храма, чтобы его содержание было нам по силам, — цитирует издание председателя общины Виталия Андреева.

На данный момент община, которая состоит из нескольких десятков человек собираются в обычной квартире города — это единственная возможность помолиться соборно. Сейчас ближайщий храм находится в Миассе.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии отреставрированного 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

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