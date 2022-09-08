В Челябинской области возбудили три дела после столкновения бульдозера с поездом

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области после серьезной аварии на железной дороге возбудили два административных дела и одно уголовное.

На станции Флюсовая в начале лета столкнулись грузовой поезд и бульдозер, проводивший ремонт на соседнем пути. В результате три вагона сошли с рельсов, а водитель бульдозера с травмами попал в больницу. Ущерб от аварии оценили в 1,5 млн рублей.

При проверке выяснилось, что пострадавшего водителя допустили к работе, хотя у него не было прав на управление спецтехникой, вдобавок работодатель бульдозериста не организовал предрейсовый медосмотр и не потрудился начать расследование или хотя бы составить акт по факту несчастного случая на железной дороге.

В Уральской транспортной прокуратуре возбудили административные дела о нарушении требований охраны труда и допуске к работе без обязательного медосмотра. За нарушения выписали штрафы.

— В связи с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Виновнику аварии грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

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