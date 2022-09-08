Бывший полицейский и начальник почты будет руководить районом в Челябинской области

Артем Яхимович. Фото: администрация Агаповского района

В Агаповском районе Челябинской области утвердили нового главу. Им стал Артем Яхимович.

— К должностным обязанностям вновь избранный руководитель муниципалитета официально приступит 12 сентября 2022 года, — сообщили в администрации района.

Изначально на пост главы претендовали 17 человек, до тестирования и публичных выступлений дошли 13, а на голосование по итогам предыдущих испытаний выставили всего 4 кандидатуры. Притом одна из претенденток сразу взяла самоотвод. В итоге депутатам районного собрания пришлось выбирать между замглавы района по ЖКХ Алексеем Мирошиным, сотрудником местного управления по имуществу Максимом Бондаренко и начальником Магнитогорского отделения «Почты России» Артемом Яхимовичем. За последнего проголосовали единогласно.

Новому главе района 44 года. Он учился в Московском юридическом институте МВД и Московской академии управления МВД. С 1995 года служил в полиции, был участковым, оперуполномоченным уголовного розыска, возглавлял отдел полиции Агаповского района. После отставки перешел на работу в «Почту России», руководил там отделением последние 4 года.

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