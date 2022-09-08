Пока за детей делают выбор родители Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отдать ребенка в школу ближе к дому или туда, где лучше учителя и есть продленка? Совсем недавно над этими вопросами задумались тысячи челябинцев. А кому-то только предстоит сделать выбор. Жители города рассказали, на что они обращают внимание при выборе места обучения для ребенка.

Филиал РАНХиГС в Челябинске провел исследование. Родителям школьников предложили определить самые важные критерии при выборе школы. Многие выбирали по несколько вариантов.

Для большинства родителей (78,7%) главное, чтобы школа была недалеко от дома. Большую роль играют качество образования и преподавательский состав, отмечают 40,7% опрошенных.

Также родители челябинских школьников отметили, что важны наличие классов со специализированным уклоном, кружков и секций, возможность обучения в первую смену, материально-техническая оснащенность школы, приемлемая стоимость обучения или бесплатное образование и продленка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.