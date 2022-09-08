Возле Центрального клуба появился благоустроенный сквер, 2 года назад спасенный от застройки

Фото: Соцгород

Возле Центрального клуба появился благоустроенный сквер, который два года назад удалось спасти от застройки благодаря вмешательству экс-депутата Госдумы, лидера движения «Соцгород» Андрея Барышева.

Фото: Соцгород

Сейчас глаз горожан радует современное пространство с новыми лавочками, качелями, фонарями, клумбами, прогулочными дорожками. А ведь еще совсем недавно на эту территорию покушались коммерсанты, которые дважды получали разрешения на строительство объектов — сначала здесь хотели построить магазин, потом аптеку.

И кто знает, как бы сложилась судьба сквера, если бы не бдительность горожан и вмешательство экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Именно тогда он заставил горе-строителей убрать забор, технику с участка и засыпать землей котлован, который они начали рыть. Кроме того, депутат уведомил городские власти о варварской вырубке и заставил чиновников отменить распоряжение.

Фото: Соцгород

— Это был вопиющий случай. Как можно вообще было планировать что-то строить на этом месте? И куда смотрела администрация, когда давала разрешение? Слава богу, жители вовремя обратились, и нам удалось остановить стройку. Правда, пришлось своими силами восстанавливать парапеты, сажать деревья. Но самое страшное позади — теперь здесь уже точно никто не появится, — говорит Андрей Барышев.

В прошлом году сквер попал в федеральную программу благоустройства «Комфортная городская среда» — за него проголосовали большинство жителей, многие из которых пришли вчера на концерт, посвященный открытию нового объекта. Программа праздника включала выступление народных коллективов, самодеятельных артистов. Позитивное настроение создавали волонтеры «Соцгорода», которые дарили разноцветные шары всем гостям мероприятия.