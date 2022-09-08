«Глухой человек, подумай о людях»: жителей Магнитогорска возмутил самодельный пати-мобиль с прицепом

Так выглядит это чудо инженерной мысли. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск

Любители автозвука выходят на новый уровень – по Магнитогорску разъезжает авто с прицепом, наполненным колонками. Система, несмотря на внешнюю простоту, сложна и собрана вручную. По словам очевидцев, от громкой музыки начинают трястись стекла в домах, мимо которых проезжает этот патимобиль.

— Недопонятый гений. Терпимо, если в машине колонки, но такое — это уже нехорошая болезнь. Глухой человек, подумай о людях, ведь кто-то спит, например, дети малые спят, что как животное себя вести? Езжай за город и хоть стену колонок ставь своих и убивай уши свои, — возмутился подписчик группы «Чёрное&Белое Магнитогорск».

На приложенном к записи видео владелец машины едет под песню группы «Демо» «Солнышко». И музыка, приправленная мощными басами, раздается на всю улицу.

Впрочем, возмущает эта вечеринка на колесах далеко не всех. В комментариях к посту хозяина машины многие горожане поддержали, а автора видео назвали скучным и «душнилой».

— Скоро повторный выезд, заказывайте музыку, писать в лс. Поддержите нас, друзья! Всем МИР, — позитивно отреагировал хозяин машины под псевдонимом Legenda Mgn.

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