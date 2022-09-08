От коронавируса в Челябинской области лечатся уже более 9 тыс. человек

Уже больше 354 тыс. южноуральцев заболели Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Только за последний день Covid-19 диагностировали у 745 человек, в том числе 27 школьников. Накануне новых заболевших выявили на 6 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 8 сентября, от коронавируса лечатся 9 145 человек. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

А за все время с начала пандемии в Челябинской области насчитали уже 354 341 подтвержденный случай Covid-19.

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