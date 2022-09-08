В центр Челябинска из-за раскопок не смогут проехать машины

Движение перекроют уже в пятницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Челябинска перекроют движение из-за ремонта теплотрассы. Нельзя будет проехать по перекрестку улиц Сони Кривой и Энгельса.

Как сообщили в мэрии города, дорогу закроют в 20:00 в пятницу 9 сентября. Возобновить движение по участку рассчитывают только к 6:00 понедельника 12 сентября.

Из-за ремонта изменятся маршруты общественного транспорта. Временные схемы движения для них сейчас прорабатывают и обещают опубликовать позже.

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