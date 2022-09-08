Заплатят сразу за 5 месяцев: в ПФР просят челябинцев подать заявления на детские пособия до 1 октября

Выплаты полагаются только семьям с небольшим достатком, в которых есть дети старше 8 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном отделении Пенсионного фонда посоветовали жителям Челябинской области поторопиться с оформлением детских пособий. Речь о новой, введенной только в этом году выплате на детей с 8 до 17 лет. Рассчитывать на нее могут семьи с небольшими д

доходами. Но суммы, которые получат родители, будут зависеть от времени обращения.

Если ребенку к 1 апреля 2022 года уже исполнилось 8 лет, а родители подадут заявление до 1 октябре, то им сразу перечислят деньги за прошедшие месяцы — с апреля по август.

Если 8 лет ребенку исполнилось только в мае или позднее, пособие насчитают с того месяца, когда он достиг нужного возраста.

Заявления в ПФР продолжат принимать и после 1 октября, но в этом случае схема расчетов усложняется. Пособие будут начислять с того месяца, в котором ребенку исполнилось 8 лет, но только в том случае, если родители обратились за выплатой не позднее полугода с месяца восьмилетия сына или дочки.

Если же ребенку исполнится 8 лет, а родители прождут с этого времени больше 6 месяцев и только потом подадут заявление, то пособие начнут платить с того месяца, когда семья обратится за выплатой.

В зависимости от уровня достатка в семье размер пособия составит от 6,8 до 13,7 тыс. рублей ежемесячно.

— Получать ежемесячную денежную выплату можно на банковскую карту «Мир» или через почтовое отделение, — пояснили в отделении Пенсионного фонда по Челябинской области. — Подать заявление можно одним из трех способов: в клиентской службе ПФР, в МФЦ или через портал госуслуг.

Рассмотреть заявку обязаны за 10 рабочих дней, а первые деньги перечислят еще спустя 5 рабочих дней.

Ранее мы объясняли, кто сможет получить пособие на детей от 8 до 17 лет, а кому в выплате откажут.

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