Хотели вызывать санавиацию: 55-летней туристке из Твери стало плохо во время похода на Таганае

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

55-летняя туристка из Твери приехала в Челябинскую область, чтобы покорить горы нацпарка «Таганай». Женщина — опытный турист и выбрала довольно сложный маршрут. В среду, 7 сентября, на четвертый день похода, ей стало плохо: слабость, тошнота, судороги.

Дежурный приюта «Таганай» вызвал спасателей, сообщив о крайней необходимости доставить больную в город. Спасатели сначала стабилизировали стояние женщины. Пришлось подождать какое-то время, пока ей станет получше.

— Женщина даже не смогла сидеть сама. Ее поддерживали с двух сторон, делали остановки через каждый километр, потому что ее постоянно тошнило. Даже решался вопрос о вызове санавиации. Но в итоге доехали на квадроциклах по труднопроходимой горно-таежной местности, — рассказали КП-Челябинск в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Предположительно подвела сердечно сосудистая система. Но точный диагноз установят врачи.

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