Дорожный подрядчик «Урал-Сервис-Групп» перешел в собственность убыточной компании из Крыма

Компания расширяет и улицу Худякова Фото: Егор ИВЛЕВ

Строительная компания из Челябинска «Урал-Сервис-Групп» сменила собственника. Ранее она заключила несколько многомиллионных контрактов на дорожные работы.

Как пишет Chel.DK.ru, в августе 2022 года строительная компания из Челябинска перешла в собственность ООО «Антей-сервис». Эту компанию зарегистрировали 6 лет назад в Симферополе для «оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием». По данным «СПАРК-Интерфакс», за все это время фирма ничего не продала, а чистые активы сократились до -459 тысяч рублей.

Основной владелец «Антеи» − Раиса Мохова. Ей принадлежит челябинское интернет-издание «Пчела». Компания аффилирована с «Центром коммунального сервиса» в Челябинске. Chel.DK.ru отмечает, что по цепочке он связан со структурой компаний «Прайм» Льва Гниденко. Он генеральный директор АО «Ойкумена», которой ранее и принадлежал подрядчик. Видимо, сделали такую перестановку, чтобы избежать обвинений в монополизме.

Только в этом году «Урал-Сервис-Групп» заключил контракты с властями Челябинска на реконструкцию улицы Худякова и продление Академика Макеева возле «Ньютона». Общая сумма контрактов − около 450 миллионов рублей. С областными и районными властями региона более чем на 600 миллионов рублей.

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