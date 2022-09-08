В Челябинской области глава сельхозкооператива наврал в документах, чтобы получить субсидию в 1,9 млн рублей

Предприниматель якобы понес расходы, а покрыть их решил при помощи государства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Варненском районе Челябинской области глава сельскохозяйственного кооператива получил 1,9 млн рублей от государства. Это была бы хорошая новость, если бы документы, необходимые для субсидии по возмещению расходов, он заполнил правильно. Вместо этого он из корыстных побуждений указал в бумагах неверную информацию. Такой ошибки силовики ему простить не смогли.

Выявили преступление сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области, доказательства собрал региональный Следственный Комитет. Суду они показались вескими и главу кооператива признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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