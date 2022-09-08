Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 9:17

ЦКС проконсультирует жителей Уйского района

Консультации с участием специалистов ЦКС будут проходить каждую среду
Источник:kp.ru

В сентябре специалисты ЦКС будут вести выездную работу в Уйском районе. Жители муниципалитета смогут проконсультироваться по всем вопросам, связанным со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами. В дни приема потребители коммунальной услуги по вывозу ТКО смогут подать уточняющие документы на заключение договоров и заявления на перерасчет.

Консультации с участием специалистов ЦКС будут проходить каждую среду: 7, 14, 21 и 28 сентября с 11:00 до 15:00. Встречи состоятся в здании районной администрации по адресу с. Уйское, ул. Балмасова, д 6 (актовый зал). Ждем всех желающих.

Новости компаний