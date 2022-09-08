ЦКС проконсультирует жителей Уйского района

В сентябре специалисты ЦКС будут вести выездную работу в Уйском районе. Жители муниципалитета смогут проконсультироваться по всем вопросам, связанным со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами. В дни приема потребители коммунальной услуги по вывозу ТКО смогут подать уточняющие документы на заключение договоров и заявления на перерасчет.

Консультации с участием специалистов ЦКС будут проходить каждую среду: 7, 14, 21 и 28 сентября с 11:00 до 15:00. Встречи состоятся в здании районной администрации по адресу с. Уйское, ул. Балмасова, д 6 (актовый зал). Ждем всех желающих.

Новости компаний