В Челябинске во время концерта и салюта в День города остановят общественный транспорт

По центру города челябинцам придется перемещаться пешком Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске во День города 10 сентября изменят маршруты общественного транспорта. Это связано с перекрытием движения по нескольким улицам в центре города во время главных праздничных мероприятия — концерта и салюта. Изменения коснутся автобусов, троллейбусов и трамваев.

На Театральной площади 10 сентября состоится концерт, из-за этого с 16-30 троллейбусы №5 поедут по маршруту «АМЗ – площадь Революции – Железнодорожный вокзал».

Схема: администрация Челябинска

С 19:00 начнут подготовку к праздничному фейерверку.

— Троллейбусы будут задействованы в перекрытие улиц, маршруты № 10, 14, 17, 19 будут работать с увеличенными интервалами, — предупредили в мэрии Челябинска.

При этом троллейбусы №7 и №12 вообще перестанут ходить.

С 19:00 автобусы №18 пойдут по маршруту «Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева».

Автобусы №15 будут перевозить пассажиров по маршруту «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – ПКиО».

Автобус № 18 временно станет курсировать по схеме «Автобусный парк – Российская – проспект Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз».

Наконец, автобус № 71 перейдет на маршрут «ЧМК - проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина».

Изменятся также схема движения трамваев. С 13:30 вагоны перестанут ходить в сторону Завода имени Колющенко и Медгорока.

Маршруты трамваев будут выглядеть следующим образом:

Трамваи №3, № 20: «ЧМК – Российская – Труда – Трамвайное депо №1»

Трамваи №5: «ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС»

Трамваи № 6: «ЧТЗ – Труда – Российская - кольцо Ворошилова»

Трамваи № 7 «ЧГРЭС – Российская – Труда – Харлова (кольцо КБС)»

Трамваи № 16 «Чичерина – ЧЭМК»

Трамваи № 22 «Чичерина – Горького – Чистопольская».

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