ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» пополнило ботаническую коллекцию Литературного сквера

Фото: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Седьмого сентября в рамках акции «Цветущий город» на территории Литературного сквера Челябинской областной универсальной научной библиотеки при содействии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» состоялась высадка многолетних кустарников и взрослой туи Смарагд. В мероприятии приняла участие глава города Наталья Котова.

«Весь год Челиндбанк вместе с сотрудниками и партнерами озеленял знаковые места Челябинска в рамках акции «Цветущий город». Сегодняшняя высадка туи – своеобразный финал сезона, приуроченный ко Дню города. Благодарен Наталье Петровне Котовой за участие. С каждым годом Челябинск становится зеленее, ярче, интереснее. Мы рады помогать в его благоустройстве, в следующем году обязательно продолжим участие в акции «Цветущий город», – отметил генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергей Байль.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Проект «Цветущий город» действует и развивается уже более 20 лет под чутким руководством президента Союза успеха Веры Соколовой. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» принимает участие в акции уже несколько лет, осуществляя совместно с партнерами ландшафтное озеленение знаковых мест Челябинска. В этом году по инициативе руководства Банка и директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Диской осуществлялось озеленение Литературного сквера.

В финальной точке первого этапа благоустройства сквера Сергей Байль вместе с Натальей Котовой торжественно высадили тую высотой 2 метра 20 сантиметров. Кроме того, сотрудники Банка посадили на территории сквера многолетние кустарники.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Ранее в рамках первого этапа озеленения Литературного сквера сотрудники ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совместно с партнерами уже осуществили посадку 127 многолетников (хоста, дельфиниум, бадан) вдоль входной зоны.

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