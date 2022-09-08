Посылки чуть не сгорели: в Челябинске на дороге вспыхнул фургон транспортной компании

У грузовика загорелся моторный отсек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске утром 8 сентября на дороге загорелась «Газель» со знаками крупной транспортной компании на кузове. Инцидент произошел в 10:30 на Комсомольском проспекте.

Пламя охватило моторный отсек грузовика.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, водитель успел вовремя среагировать и потушил возгорание подручными средствами. В результате никто не пострадал. Пламя не перекинулось на кузов автомобиля.

Пожарные выезжали на место происшествия и убедились в том, что угроза ликвидирована. Причины возгорания выясняют.

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