«За вами будут следить через видеокамеры»: мошенники выманили у заводчанина из Миасса 2 млн рублей

Мужчина верил, что не идет на поводу а мошенников, а помогает вывести их на чистую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области мужчина лишился 2 млн рублей, поверив мошенникам. Он отдал аферистам все свои сбережения и взял ради них 1 млн рублей в кредит.

Жертвой обманщиков стал 53-летний работник завода из Миасса. Мужчине позвонил самозваный сотрудник банка и рассказал, что на его имя кто-то оформил кредит. Чтобы неизвестные не украли деньги, миасцу надо забрать из банка все сбережения и перевести якобы на резервный счет.

Горожанин выполнил все указания и перевел мошеннику 1 млн рублей.

После этого звонки не прекратились. Теперь миасца убеждали взять миллион рублей в кредит и тоже перевести на счет аферистов.

— Все это время лжесотрудники банка говорили, что своими действиями потерпевший помогает вычислить замешанных в мошеннических действиях специалистов финансово-кредитной организации, — рассказали в региональном ГУ МВД. — Они предупреждали мужчину, что в отделении банка сотрудники службы безопасности вместе с правоохранительными органами наблюдают за ним через видеокамеры.

В Миассе мужчина не нашел банка, где можно получить миллион рублей наличными. Тогда он поехал в Челябинск, надеясь, что в областном центре денег побольше. Так и оказалось.

Обналичив взятые в долг деньги, заводчанин через банкомат выслал все обманщикам. После этого звонки от «сотрудников службы безопасности» прекратились, и мужчина понял, что его обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, преступников разыскивают.

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