По данным следствия, ссора возникла на почве бытового конфликта Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Мужчина, устроивший разборки с бывшей женой в парикмахерской, стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Оружие изъято на месте представления, сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— По версии следствия, подозреваемый на почве бытового конфликта произвел выстрел в бывшую супругу. После этого произвел выстрел в себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Он находится в больнице. В Минздраве рассказали о состоянии бывших супругов.

ОБНОВЛЕНО

Мы собрали подробную информацию об инциденте и бывших супругах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru