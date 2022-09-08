По данным следствия, ссора возникла на почве бытового конфликта
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Мужчина, устроивший разборки с бывшей женой в парикмахерской, стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Оружие изъято на месте представления, сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
— По версии следствия, подозреваемый на почве бытового конфликта произвел выстрел в бывшую супругу. После этого произвел выстрел в себя.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Он находится в больнице. В Минздраве рассказали о состоянии бывших супругов.
ОБНОВЛЕНО
Мы собрали подробную информацию об инциденте и бывших супругах.
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