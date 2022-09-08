Детские кружки и медцентры Челябинска стали искать клиентов по-новому

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Южноуральские предприниматели стали в полтора раза чаще, чем в прошлом году использовать таргетированную рекламу в интернете и целевые SMS-рассылки на основе Big Data, к таким выводам пришли аналитики компании МТС.

Так, челябинские детские образовательные центры с помощью SMS-рассылки информировали родителей школьников о летних программах и приглашали на пробное занятие, а медицинские центры рассказывали потенциальным клиентам из Челябинской области о скидках на лабораторные исследования и акциях на расширенные «чек-апы».

Образовательные учреждения и предприятия сферы здравоохранения вошли в пятерку сфер, которые чаще пользуются таким сервисом информирования в Челябинской области. Также в этот рейтинг вошли торговые сети, застройщики и предприятия общественного питания.

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