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Общество8 сентября 2022 13:16

В Челябинской области спрос на новостройки упал на 69%

Во втором квартале 2022 года было заключено чуть более 1000 договоров долевого участия
Ян Стоев
Ян Стоев
Челябинская область оказалась на втором месте в РФ по падению спроса на новостройки

Челябинская область оказалась на втором месте в РФ по падению спроса на новостройки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинской области стали меньше интересоваться покупкой квартир в новых домах. Только во втором квартале 2022 года спрос на новостройки в регионе снизился на 69% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщают аналитики Единого реестра застройщиков.

Челябинская область оказалась на втором месте в РФ по падению спроса на новостройки. На первом находится Якутия (80%), на третьем – Пермский край и Удмуртия (67%).

В первом квартале в Челябинской области было заключено 3443 договоров долевого участия, во втором только 1065.

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