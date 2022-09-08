В Челябинской области спрос на новостройки упал на 69%

Челябинская область оказалась на втором месте в РФ по падению спроса на новостройки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинской области стали меньше интересоваться покупкой квартир в новых домах. Только во втором квартале 2022 года спрос на новостройки в регионе снизился на 69% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщают аналитики Единого реестра застройщиков.

Челябинская область оказалась на втором месте в РФ по падению спроса на новостройки. На первом находится Якутия (80%), на третьем – Пермский край и Удмуртия (67%).

В первом квартале в Челябинской области было заключено 3443 договоров долевого участия, во втором только 1065.

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