Южноуральцев приглашают на традиционный массовый забег «Кросс нации-2022»

На старт «Кросса нации-2022» в Челябинской области выйдут более 20 тысяч участников. Фото дирекции ГТО

В этом году, как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, на старт «Кросса нации» в субботу, 17 сентября в 43 муниципалитетах Южного Урала выйдут более 20 тысяч участников разных возрастов (проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография»). Главные старты пройдут в в Златоусте на территории городского пруда «Тарелка» (ул. поселок Айский, 70), Магнитогорске на территории «Парки Магнитки» (ул. Лесопарковая, д. 1).

В Челябинске «Кросс Нации» пройдет на территории лесопарковой зоны - за легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной (пр. Ленина, 84). Помимо спортивных, пройдут и массовые забеги жителей районов Челябинска.

В Челябинске регистрация участников будет проходить на месте старта 17 сентября с 8.00 до 11.00. Длина дистанций массовых забегов 1000 метров.

СПРАВКА «КП»

Программа Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2022» в Челябинске:

8.00 начало регистрации участников спортивных забегов;

9.00 старт забега на 12000, 8000 и 6000 м;

10.00 старт забега на 4000 м (юноши и девушки);

10.30 старт забега на 4000 м (мужчины и женщины);

11.00 старт забега на 1000 м (девочки);

11.20 старт забега на 1000 м (мальчики);

12.00 церемония торжественного открытия Соревнований;

12.30 старт команды Калининского района;

12.45 старт команды Курчатовского района;

13.00 старт команды Ленинского района;

13.15 старт команд Советского и Центрального районов;

13.30 старт команд Металлургического и Тракторозаводского районов.

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