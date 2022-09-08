В Челябинске предприятие выплатило 1 млн рублей экс-жене погибшего рабочего после вмешательства судебных приставов

Предприятие не смогло обжаловать вердикт суда о выплате компенсации супруге погибшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске предприятие по изготовлению промышленного оборудования выплатило бывшей супруги погибшего работника 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Добиться выплаты удалось только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Рабочий при выполнении своих трудовых обязанностей на предприятии получил ожоги. Его госпитализировали в больницу, где он позже скончался. У мужчины осталась несовершеннолетняя дочь, с ее матерью он находился в разводе.

Бывшая жена погибшего подала в суд на предприятие и потребовала компенсации. Она заявила, что действует в интересах дочери, которая лишилась отца. В итоге суд пошел на встречу женщине и постановил выплатить ей компенсацию размере 1 млн рублей. Представители предприятия с таким вердиктом не согласились и обжаловали решение, потребовав снизить размер компенсации морального вреда до 300 тысяч рублей. Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

Предприятие не спешило выплатить женщине компенсацию. После этого вмешались судебные приставы. Они возбудили исполнительное производство с целью взыскать деньги с должника.

— В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудниками органа принудительного исполнения был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении семи автомобилей премиального класса, принадлежащих предприятию. Также были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах организации, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Принятые меры со стороны судебных приставов повиляли на предприятие-должника. Деньги в размере 1 млн рублей были перечислены на депозитный счет УФССП, а уже оттуда переведены экс-супруге погибшего рабочего.

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