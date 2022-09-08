В Челябинской области прокуратура начала проверку после гибели школьницы на Аракульском Шихане

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту гибели 14-летней школьницы на Аракульском Шихане. По данным надзорного ведомства, девочка была в составе группы из 45 учащихся одной из школ города Кыштыма. Детей сопровождали двое педагогов.

— Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственным органом СУ СК РФ региона.

Трагедия произошла днем 8 сентября во время туристического похода по Аракульскому Шихану. Школьница упала вниз с 50-метровой высоты и погибла на месте. Ее тело вытащили спасатели и передали полицейским.

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