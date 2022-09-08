В Челябинске утвердили строительство четырехполосной дороги на Тополиной Аллее

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Тополиной Аллее в Челябинске появится четырехполосная дорога. Администрация города уже утвердила документацию по планировке территории. Распоряжение об этом опубликовано на сайте мэрии.
Длина новой дороги составит 450 метров. Она продлит ул. 250-летия Челябинска на участке от ул. Академика Королева до ул. Северной. Работами также предусмотрено строительство тротуаров шириной 2,25 метра.
В конце августа в Челябинске начали делать дорогу на улице Агалакова. Жители новостроек в ЖК «Плодушка» несколько лет ждали строительных работ. До этого они ездили по убитой грунтовке.
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