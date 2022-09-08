Учителя из Челябинской области обыграли коллег из Перми в новом телешоу

Учителя из Магнитогорска обыграли коллег на 15 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда учителей из Магнитогорска обыграла коллег из Перми по вопросам из школьной программы в новом телешоу. Как пишет ИА «Уральский меридиан», канал «Культура» совестно с Минпросвещения России запустил телевизионный конкурс «Передача знаний».

— «Передача знаний» — это совместный проект телеканала и Минпросвещения. Команду от каждого региона собирает финалист конкурса «Учитель года России — 2021». В первом сезоне выступит 16 команд и еще столько же во втором, — пишет издание.

В первом этапе южноуральская команда обыграла соперников со счетом 32:17. Основная цель проекта — повышение внимания к профессии учителя, а также к самим педагогам.

Ранее стало известно, на что жители Челябинска обращают внимание при выборе места обучения для ребенка. Для большинства важно не только качество обучения, но и расположение поближе к дому.

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