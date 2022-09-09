В Челябинской области ветврач продавал мясо неизвестного происхождения

На продажу выставили 750 килограммов такого мяса Фото: Олег ЗОЛОТО

На центральном рынке Златоуста при содействии ветеринара выставили на продажу 750 килограммов мяса неизвестного происхождения. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— Ветеринарным врачом добавлено 500 килограммов говядины неизвестного происхождения. Затем аналогичным способом врачом внесено еще 230 килограммов говядины и 20 килограммов мяса птицы неизвестного происхождения, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в Россельхознадзоре, своими действиями ветврач нарушил требования законов РФ «О ветеринарии». Начальнику ветстанции предписано принять меры.

Ранее в отношении мужчины, который устроил разборку с бывшей женой со стрельбой в парикмахерской в Челябинске, возбуждено уголовное дело.

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