В Челябинске открыли специальный класс для детей-диабетиков

Класс открылся в лицее №95. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
В Челябинске открылся первый в России специализированный класс для детей с сахарным диабетиком. Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, такой класс откроется в лицее № 95.
— За классом закреплен тьютор, а следить за состоянием ребят в течение дня будет медицинский работник. Для учеников предусмотрено специализированное меню и ребята смогут без ограничений находиться в школе в режиме полного дня, — объясняют в мэрии.
Такой класс появился по инициативе мэра Натальи Котовой при поддержке благотворительного фонда «Бирюзовый».
Ранее стало известно о том, что команда учителей из Магнитогорска обыграла коллег из Перми по вопросам из школьной программы в новом телешоу «Передача знаний».
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