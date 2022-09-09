В Челябинске выставили на продажу часть крупного ТРК

Фото: Авито

В Челябинске продают часть торгово-развлекательного центра «Куба», который представляет собой большой магазин мебели и интерьера с отдельным входом. Согласно сервису «Авито», за него просят 33,7 млн рублей.

— Продается нежилое помещение торгового назначения на первой линии, с отдельным входом со стороны ул. Цвиллинга. Большое количество якорных объектов генерирует высокий трафик потенциальных клиентов и покупателей, — пишет автор объявления.

Суммарно площадь объекта составила 337 квадратных метров — таким образом, один квадрат продается за 100 тыс. рублей. Кроме того, несмотря на то, что объект находится в здании ТРК «Куба», на него не распространяются требования к помещениям комплекса.

Ранее в Челябинске выставили на продажу здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев. За необычное строение, которое можно использовать для досугового комплекса, просят 150 млн рублей.

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