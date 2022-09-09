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Общество9 сентября 2022 3:21

На северо-западе Челябинска полностью закрыли движение из-за аварии

Проехать нельзя по улице Солнечной
Елена КОЛЧИНА
Улицу пришлось раскопать из-за аварии

Улицу пришлось раскопать из-за аварии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске утром 9 сентября полностью закрыли движение по улице Солнечной возле домов №11 и №13. Дорога недоступна для автомобилистов на участке рядом с пересечением улицы Солнечной и улицы Захаренко.

Как объяснили в мэрии Челябинска, на Солнечной случилась авария на теплосетях, сейчас ведут аварийные работы.

Водителей попросили подбирать объездные маршруты.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

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