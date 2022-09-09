Автобусы, трамваи и троллейбусы дождутся челябинцев после окончания фейерверка в День города

Общественный транспорт сконцентрируют в центре города, чтобы увезти посмотревших салют челябинцев по домам
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Челябинске в День города 10 сентября продлят работу общественного транспорта, чтобы горожане смогли добраться домой после праздничного салюта. Фейерверк назначен на 22:00. До его начала в центре города перекроют движение, часть маршрутов общественного транспорта изменят, а часть и вовсе остановят.
Троллейбусы, трамваи и автобусы будут дожидаться окончания салюта и продолжат работу после 22:00.
— Воспользоваться можно будет автобусами №№ 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71, 483, которые проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк, — рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок».
Трамвайные вагоны станут дожидаться челябинцев на остановках «Цирк» и «площадь Ярославского», (трамваи №16, в сторону Чичерина), «улица Калинина» (трамваи №16 и №22, в сторону Цирка), «Площадь Ярославского» (трамвай №3, в сторону ЧМК), «Улица Пушкина» (трамваи «5 и «22, в сторону Колющенко, ЧЭМК и Чистопольской), «Областной краеведческий музей» (трамвай №17, в сторону Медгородка).
Кроме того, после окончания салюта трамваи поедут от Теплотехнического института по направлениям к ЧМК, ЧТЗ и улице Чичерина.
После фейерверка горожане смогут также сесть на троллейбус. Вот список перекрестков, где будут дожидаться троллейбусы, и маршруты, по которым они поедут:
Проспект Ленина – Красная, до Молдавской, Первоозерного
Проспект Ленина – Васенко, до ЧКПЗ
Проспект Ленина – Елькина, до Первоозерного
Проспект Ленина – Цвиллинга, до ЧКПЗ, Молдавской, Первоозерного
Проспект Ленина – Советская, до Молдавской (по Чичерина)
Проспект Ленина – Пушкина, до Первоозерного
Труда – Энгельса, до Молдавской, ЧМК
Свердловский Проспект, ул. Полковая – до АМЗ
Свердловский Проспект, ул. Калинина – до Молдавской и ЧМК
Остановка «ДС Юность», до АМЗ
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