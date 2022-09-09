Нет надежды на тепло: в Челябинской области ожидают заморозки до -3 и грозы

По ночам температура может опускаться ниже нуля Фото: УКЛАДОВ Егор

Жителей Челябинской области предупреждают о сильных заморозках, осадках и порывистом ветре. Днем 9 сентября будет +10, +15 градусов. Пройдут небольшие дожди, а местами могут даже загреметь грозы. Ветер при порывах достигнет 14 метров в секунду.

В ночь на субботу 10 сентября похолодает до +6, +1, а при прояснениях температура может опуститься до -3.

Такие же заморозки метеорологи прогнозируют и в ночь на воскресенье. Днем 10 сентября будет +10, +15 градусов, а днем 11 сентября станет еще прохладней: всего +8, +13.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru