Нет надежды на тепло: в Челябинской области ожидают заморозки до -3 и грозы

По ночам температура может опускаться ниже нуля
Фото: УКЛАДОВ Егор
Жителей Челябинской области предупреждают о сильных заморозках, осадках и порывистом ветре. Днем 9 сентября будет +10, +15 градусов. Пройдут небольшие дожди, а местами могут даже загреметь грозы. Ветер при порывах достигнет 14 метров в секунду.
В ночь на субботу 10 сентября похолодает до +6, +1, а при прояснениях температура может опуститься до -3.
Такие же заморозки метеорологи прогнозируют и в ночь на воскресенье. Днем 10 сентября будет +10, +15 градусов, а днем 11 сентября станет еще прохладней: всего +8, +13.
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