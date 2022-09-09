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Происшествия9 сентября 2022 4:50

Дрейфовали в полной темноте: двух рыбаков спасли на водохранилище в Челябинской области

Два рыбака на сломанной лодке потерялись на Аргазинском водохранилище
Елена КОЛЧИНА
Рыбаки попросили о помощи на пятый час плавания

Рыбаки попросили о помощи на пятый час плавания

Фото: Андрей КАРА

В Челябинской области два рыбака застряли посреди Аргазинского водохранилища. Мужчины 35 и 36 лет плыли на моторной лодке, но ее двигатель вышел из строя.

Рыбаки больше четырех часов дрейфовали по водоему. Только поздним вечером, когда уже стемнело, мужчины поняли, что к берегу их лодку не вынесет. К счастью, рыбаки взяли с собой телефон и смогли вызвать спасателей.

— В ходе обследования акватории в районе островов Липовый и Перевозный обнаружили пострадавших, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Сломавшуюся лодку взяли на буксир и довезли до берега. Ее пассажиры не пострадали.

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