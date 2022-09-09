Интерактивные доски, компьютеры и новые парты: смотрим школу в Волновахе, восстановленную при поддержке Челябинской области

В школе уже прошли первые после ремонта уроки. Фото: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Свежий ремонт, новые окна, парты и современная техника. В городе Волноваха Донецкой Народной Республики открылась восстановленная при поддержке Челябинской области школа №6.

К урокам в очном формате уже возвращаются ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Всего за парты должны вернуться 242 ученика. Для комфортного и качественного обучения закупили новые парты, стулья, маркерные и интерактивные доски, компьютеры, спортивный инвентарь и все для столовой. Также установили флаги и повесили портрет Владимира Путина.

Новое оборудование: компьютеры и интерактивные доски. Фото: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Ремонтировать школу и закупать оборудование помогал Южный Урал. Поэтому и на долгожданное открытие приехал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Он поговорил со школьниками Донбасса о том, что Россия – страна возможностей.

– Возможностей много, как для школьников, так и для студентов. Главное вам, ребята, сейчас определиться с вашими планами на будущее. Впереди выбор профессии. В нашей стране есть множество вариантов. Сегодня студенты и вузов, и учреждений среднего профобразования имеют возможность не только учиться, но и сразу вливаться в производственную среду, – подчеркнул Александр Кузнецов.

Дети уже соскучились по учебе.

Министр образования передал волновахской школе помощь от учителей Челябинской области. В наборы вошли школьные принадлежности и художественная литература.

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер лично проверил, готовы ли школы и детские сады Ясиноватой ДНР к новому учебному году.

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