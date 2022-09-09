Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и крафтовые фермерские продукты

Реализованные и запланированные инвестиционные проекты развития сельхозпроизводства и выпуска новой продукции представят предприятия Челябинской области 13-15 сентября на юбилейной 10-й межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Официальное открытие и пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли пройдут с участием полпреда президента в УрФО, губернаторов шести областей и автономных округов и представителей минсельхоза Российской Федерации.

Образцы новейшей продукции и новые проекты развития производства, которые демонстрируют инвестиционный и экспортный потенциал южноуральского агрокомплекса, представят в Екатеринбурге 9 региональных компаний и 2 челябинских вуза – Южно-Уральский государственный аграрный университет и ЮУрГУ.

Каждое предприятие за последние годы реализовало прорывные проекты, будь то крупный или малый бизнес, что позволило челябинским брендам занять достойное место на продуктовом рынке и по ряду направлений подтвердить высокий рейтинг агропроизводителей на уровне Уральского федерального округа и России.

Так, челябинские птицефабрики по итогам 7 месяцев 2022 года занимают третью строчку российского рейтинга по производству яиц и входят в топ-10 по производству мяса птицы. «Челябинская птицефабрика» входит в тройку крупнейших отечественных компаний по объёму производства куриных столовых яиц, ежедневно производит 2,2 млн штук и поставляет свою продукцию в более чем половину регионов России. В 2022 году компания инвестировала в расширение складских мощностей, роботизацию производства, приобретение спецтехники свыше 750 млн рублей. После объявления западных санкций на птицефабрике в короткие сроки было организовано импортозамещающее производство сухих полнорационных кормов для непродуктивных домашних животных на собственном сырье мощностью 300 тонн в месяц.

Проект строительства репродуктора первого порядка по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Смена-9» мощностью 6 миллионов племенных яиц в год представит на окружной агровыставке магнитогорская многопрофильная компания «СИТНО». Стоимость проекта – 1,26 млрд рублей, срок реализации – 2022-2024 годы. В это же время компания планирует строительство нового семеноводческого комплекса, овощехранилища и реализацию проекта ирригации земель общей стоимостью 750 млн рублей. В 2021-2022 годах компания инвестировала в модернизацию и расширение производства, приобретение спецтехники 827 млн рублей. В частности, на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов были установлены новые автоматизированные линии по производству хлеба. Также в 2022 году компания первая в области начала выпускать термостатные йогурты. Блюда из кухни народов мира представлены гречкой с курицей, фасолью с грибами по-мексикански, нутом с индейкой, томатами и шпинатом.

Компания «Ресурс», открывшая в 2019 году производственно-логистический комплекс с роботизированным оборудованием, продолжает демонстрировать новинки продукции в варочных пакетах и импортозамещающую линейку гарниров и круп. Овсяные хлопья Skandi из цельного зерна на уровне лучших мировых образцов, компоты в варочных пакетах, супы, наборы круп с соусами производятся на новом ПЛК, инвестиции в строительство которого составили 5 млрд рублей. Мощности предприятия рассчитаны на производство 20 тысяч тонн продукции в месяц, при этом 65% продукции производится из крупы собственного производства.

В 2021 году Челябинская область занимала 1 место в России по производству макаронных изделий, второе - по производству муки, третье – по производству крупы. В Уральском федеральном округе Челябинская области в 2021 году заняла 1 место по объёму отгруженных товаров пищевых производств (в денежном эквиваленте он составил 157,8 млрд рублей) и по объёму экспорта продукции АПК ($ 190 млн). На рынки других регионов России и за рубеж область поставляет 82% макаронных изделий, 63% произведённого мяса птицы и субпродуктов, больше 60% круп и кондитерских изделий, 38% муки (по данным статистики 2020 года).

Расширенное производство продуктов питания стало результатом частных инвестиций и выверенной государственной политики в сфере АПК, которая в качестве мер поддержки предусматривает субсидирование и льготное кредитование. На региональном уровне приняты направления поддержки, которые обеспечивают развитие сельского хозяйства, позволяют внедрять научно-практические проекты в аграрное производство. Это льготы по единому сельскохозяйственному налогу, повышенные субсидии на приобретение техники и на строительство новых объектов в АПК.

Так, компания «Чебаркульская птица» представит на окружной экспозиции реализованный проект создания селекционно-семеноводческого центра по производству качественных семян районированных сортов сельхозкультур и запатентованную инновационную технологию производства препарата «Гумат калия «Биоресурс» на основе гуминовых кислот и низинного торфа. Препарат используется в растениеводстве для повышения урожайности, он совместим с минеральными удобрениями и решает проблему размещения отходов птицефабрик за счёт уменьшения срока ферментации помёта и снижения класса опасности отходов с III до V. В ходе реализации проекта он получил областную государственную поддержку в рамках субсидирования НИОКР.

Активное участие в научно-практической работе принимает НПО «Сад и огород» (торговая марка «Сады России»), которое является питомником всероссийского значения: производство саженцев и семян высокого качества для российских садоводов за счёт использования технологии меристемного размножения. На выставке «Сады России» представят проект развития национального селекционно-генетическго центра по производству саженцев косточковых культур, обладающих высокой зимостойкостью, полученных в результате гибридизации сортов и зимней прививки саженцев с изучением их генетических характеристик.

Научные проекты представляют ЮУрГАУ и ЮУрГУ.

Сотрудничество с вузами в научно-производственной сфере осуществляется в рамках заключённых соглашений о развитии инновационных импортозамещающих технологий для АПК в сфере отечественного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. Соглашения заключены в конце 2021 и в начале 2022 годов.

С дебютом на окружной выставке выступят «Ура-кондитеры», «Краснопольский сыровар» и фермерское хозяйство из Варненского района «Катина корзинка». Катерина Лычагина создала своё фермерское хозяйство в селе Бородиновка в 2013 году, получила грант в 1 млн рублей на молочное животноводство и сегодня производит целую линейку молочной продукции, иван-чай и травяные сборы, мёд, пасту – всё на натуральном местном сырье.

На правах рекламы