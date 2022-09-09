После публикации «Комсомолки» в «Академе» эвакуировали брошенную инкассаторскую машину

Машина простояла на дороге почти все лето. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

В Челябинске из «Академа» эвакуировали брошенную инкассаторскую машину. Утром 9 сентября рабочие погрузили на эвакуатор и увезли ржавый автомобиль со спущенными колесами.

Два инкассаторских автомобиля простояли посреди карманов дороги на улице Наркома Малышева и возле детского сада почти все лето. На корпусе налет ржавчины, капот помят, радиатор прикрыт картонкой. Но для эвакуации автомобиль все еще выглядел слишком хорошо: двери и колеса на месте.

Внешний вид инкассаторского автомобиля оставляет желать лучшего. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

В конце августа КП-Челябинск прошла по инструкции и попыталась избавить двор от старых машин. Но тогда сделать с брошенной инкассацией ничего не смогли – собственник есть, но на связь не выходит.

— Сначала по регистрационным знакам пытаются определить собственникам. Если он говорит, что ему машина не нужна, просто пишет расписку, и ее эвакуируют на специализированную стоянку. Там она стоит полгода, затем уничтожается. Если собственник говорит, что машина нужна, ему просто намекают, что ее надо привести в божеский вид. Но сделать здесь ничего невозможно, — объясняет автоюрист Юрий Панченко.

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