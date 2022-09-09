Вы рано приехали: Алексей Текслер возмутился работой ЖЭКа на улице Шуменской, куда он нагрянул с визитом

На жалобы жителей губернатор предложил им выбрать более добросовестную управляющую компанию Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил дом на Шуменской, где отремонтировали фасад по Региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов.

По новой технологии дом утеплили, отштукатурили, отремонтировали балконы, заменили окна подъездов, отремонтировали козырьки подъездов и сами входные группы.

Однако жителей дома на Шуменской, 10 возмутило, что внутри фонд остается изношенным: крыша течет, в подвале живут крысы и трубы в плохом состоянии, а жэк не реагирует на их просьбы.

Первое, что увидел губернатор — каркасы от лавочек без сидушек.

— Тяжело было что ли сделать вместе с фасадом лавочки? — возмутился Алексей Текслер. — Это надо неделями делать?

Фасад отремонтировали по Региональной программе капремонта Фото: Ольга ЩАПИНА

Зато губернатора встретил свежевыкрашенный асфальт, люди не могли даже выйти из дома не запачкав ноги в черной краске.

На жалобы жителей губернатор предложил им выбрать более добросовестную управляющую компанию.

— Вы не в курсе, что вы определяется, кто управляющая компания. Вы здесь главные.

В ответ на возмущения директор ЖЭУ-7 Владимир Ветхов пожаловался, что губернатор слишком быстро приехал, и он не успел подготовиться.

Алексей Текслер поручил проработать вопрос, чтобы многоквартирные дома ремонтировались комплексно, и если есть проблемы, делали и крышу и фасад одновременно.

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