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Общество9 сентября 2022 7:32

После гибели упавшей со скалы 14-летней девочки в Челябинской области возбудили уголовное дело

Устроителей турпохода подозревают в пренебрежении профессиональными обязанностями
Елена КОЛЧИНА
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели 14-летней школьницы. Девочка упала с 50-метровой скалы во время туристического похода по Аракульскому Шихану и разбилась насмерть.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

— Проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, девочка отправилась в поход в составе группы из 45 кыштымских школьников. Детей сопровождали два педагога. Тело погибшей пришлось поднимать из-под скалы спасателям.

Проверку после трагедии инициировали также в прокуратуре Челябинской области.

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