После гибели упавшей со скалы 14-летней девочки в Челябинской области возбудили уголовное дело

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели 14-летней школьницы. Девочка упала с 50-метровой скалы во время туристического похода по Аракульскому Шихану и разбилась насмерть.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

— Проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, девочка отправилась в поход в составе группы из 45 кыштымских школьников. Детей сопровождали два педагога. Тело погибшей пришлось поднимать из-под скалы спасателям.

Проверку после трагедии инициировали также в прокуратуре Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru